Il y a toute une histoire derrière ! Décris-nous ta chaussure et explique-nous comment tu as procédé.

« Pour la chaussure dans son ensemble, j'ai utilisé des couleurs vives, et beaucoup de blanc, pour représenter l'été. J'espère qu'en regardant la chaussure, on voit qu'elle dégage une atmosphère estivale, de bonnes ondes. Si on s'y intéresse de plus près, l'empiècement du bas, un cuir brillant à la texture quadrillage, rappelle le sol de la supérette dans laquelle nous sommes allées.



Les couleurs vives et le motif « 97P » sur la bande au milieu de la chaussure évoquent les étiquettes de prix colorées que l'on voit souvent sur les fruits et légumes des supérettes. Il s'agit aussi du nom du modèle de la chaussure. L'inscription « Air 24/7 » sur la languette fait référence aux supérettes ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À l'arrière, on peut lire « Good Chat », c'est le surnom de Lauren. Je voulais qu'elle soit présente sur la chaussure, parce que quand on s'est rencontrées, elle a enregistré son numéro sur mon téléphone sous le nom « Lauren Good Chat », parce qu'elle a la tchatche ! »