150,00 €

Sortie pour la première fois en 1990 et baptisée au départ Air Max 3, la Air Max 90 était la chaussure de running de référence. D'abord profondément ancrée dans les sous-cultures des années 90, elle devient progressivement l'une des chaussures préférées du grand public. À l'approche du 30e anniversaire de la Air Max 90, Nike a collaboré avec Undefeated, pionnier du streetwear à l'échelle mondiale, pour rendre hommage à ce modèle emblématique. Mariant les couleurs et le look de l'époque avec des matières simples mais premium, la nouvelle Air Max 90 est faite pour être portée.