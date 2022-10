140,00 €

Pour son 30e anniversaire, la Air Max 90 revient dans un nouveau coloris associant des détails brillants à un style inspiré de la jungle. Sur l'empeigne, une base en mesh léger se pare de touches vives de Vert ombre, masquées par des renforts à imprimé camouflage feutré. Des détails noirs et blancs jouent le contraste sur la semelle extérieure, tandis que les lacets, l'empiècement arrière et le talon viennent compléter le look de la chaussure.