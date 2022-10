La Air Max 720 a été conçue avec la volonté de faire bouger les choses, et à l'occasion de cette collaboration avec Jun Takahashi d'UNDERCOVER, la sneaker bouscule plus que jamais l'ordre établi. La Air Max a été lancée pour la première fois en 1987 pour l'univers du running, mais la Air Max 720 suit un chemin différent, s'appuyant sur la technologie Max Air pour créer une sneaker résolument lifestyle intégrant dans la semelle une bulle d'Air visible sur toute la longueur, 6 mm plus grande que ses prédécesseures. Avec la 720, le confort n'aura jamais été aussi grand.



S'inspirant du tapage occasionné par l'innovation de la 720, la création de Takahashi affiche le plus naturellement du monde la déclaration « We Make Noise Not Clothes » (Nous faisons du bruit, pas des vêtements), imprimée le long de la bulle d'Air aux formes arrondies. Avec une semelle intermédiaire tachetée et le logo UNDERCOVER sur le talon et la pointe, le style de Takahashi mêlant chaos et équilibre s'accorde parfaitement avec l'une des silhouettes Nike Air les plus avant-gardistes.