Le prolifique designer Kim Jones ajoute sa pâte européenne expérimentée dans une collection de football lifestyle Nike inspirée de la plus grande compétition sportive au monde. Il revisite des grands classiques en y apportant son style bricoleur et une esthétique inspirée du mouvement punk londonien de la fin des années 70 pour créer une collection capsule aussi unique qu'audacieuse. Rendant hommage aux sous-cultures de la jeunesse des stades britanniques et des « raves » des années 90, cette collection hybride réunit des chaussures Nike légendaires toutes générations confondues. Un laçage excentré, une unité Air-Sole sur toute la longueur et un strap réfléchissant au niveau de la cheville s'unissent pour offrir un confort exceptionnel. Un logo Nike Football en forme de smiley est ajouté en clin d'œil à cette génération et aux 11 joueurs qui composent l'équipe de départ.