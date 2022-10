AIR MAX 1/97 SW TD

LE RÊVE D'UN COLLECTIONNEUR

100,00 €

Sean Wotherspoon, l'un des plus grands collectionneurs de chaussures et vêtements vintage au monde, a créé la Air Max 1/97 SW pour l'édition 2017 du concours Vote Forward. Cette silhouette, récompensée par le jury, symbolise sa passion pour la culture des années 1980, tout en s'inspirant des casquettes rétro en velours côtelé de sa région natale, la Virginie, ainsi que de Los Angeles, et enfin de ses deux sneakers préférées : la Air Max 1 et la Air Max 97. À l'origine un cadeau pour le fils de Sean, Nash, la Air Max 1/97 SW est désormais disponible pour Petit enfant.