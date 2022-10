La Air Jordan 9 est un symbole de polyvalence. Sorti lorsque MJ est passé du basketball au baseball, le modèle imaginé par Tinker Hatfield continue d'enflammer les esprits. Les couleurs noir et Gris particule ajoutent une touche de mystère à ce modèle audacieux et facile à porter, tandis que l'empeigne en cuir et en textile crée un contraste saisissant. Faisant honneur à la magie de l'originale, l'emblématique semelle extérieure reprend des motifs et des phrases qui reflètent la personnalité et les valeurs de MJ, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

SKU : CT8019-060