La Air Jordan VIII a fait ses débuts en 1993 alors que Michael Jordan affolait les compteurs sur le chemin de son troisième titre consécutif. Plus que le logo Jumpman en tissu chenille, plus que les motifs coups de pinceaux sur le renforcement, ce sont les lanières doubles croisées sur les lacets qui la rendaient reconnaissable entre toutes. Elle revient cette fois-ci avec une conception en daim, associant le noir, le blanc et de rouge, qui réjouira les fans des couleurs emblématiques de la Air Jordan IV.