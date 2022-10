En collaboration avec Travis Scott, Jordan vous invite à associer une future icône du rap à la légende du basketball par excellence. Plusieurs dizaines d'années après que MJ ait repoussé les limites de son sport pour l'emmener vers de nouveaux sommets grâce à son talent et son jeu intrépide, la patte artistique de Scott fait progresser la musique et la culture streetwear sous le signe de l'innovation et de la passion.

La collection elle-même présente des pièces inspirées du savoir-faire Jordan et de l'esprit créatif unique de Scott. Un t-shirt stylé affiche un motif « Cactus Jack » retravaillé en surimpression par-dessus une représentation de MJ. Ornés de cactus brodés, deux pantalons cargo confectionnés dans un tissu en coton indéchirable, léger et résistant intègrent une abondance de poches pour un look technique axé sur la praticité. Également agrémentés de motifs brodés pour une touche premium, le pull, le short et le haut de la collection sont fabriqués dans un tissu délavé et extensible dont le toucher rappelle celui du daim. Cette nouvelle collaboration spéciale entre Jordan et Jack mélange avec style simplicité, fonctionnalité et confort.