200,00 €

Cette combinaison de couleurs s'est fait connaître sur la Air Jordan 7 en 1992, en même temps qu'un célèbre lapin animé. Près de trente ans plus tard, ce coloris revient, cette fois-ci sur une toute nouvelle silhouette. À l'image du modèle d'origine, cette édition présente une base gris neutre avec des renforts blancs et des touches de noir, de rouge pur et de violet court. Un mélange de couleurs rétro recouvre la languette, tandis que le stoppeur de lacets au ton agrume fait penser à une carotte, aliment préféré de ce célèbre lapin.