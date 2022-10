Cette édition spéciale été fête le 30e anniversaire de la légendaire silhouette AJ5 en combinant les trois couleurs OG sur un même modèle : rouge feu, argent métallique et raisin glacé. Et pour ne pas les mettre en concurrence entre elles, l'empeigne en daim noir crée une belle harmonie des couleurs au niveau des éléments de design signature de la chaussure que sont notamment la languette rembourrée et les lignes en forme de dents de requin sur la semelle intermédiaire. À l'image des grandes équipes qui savent travailler de concert, ces couleurs OG s'associent pour créer un look flambant neuf qui la démarque totalement des versions précédentes.