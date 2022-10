La silhouette incontournable conçue par Tinker Hatfield en 1990 est de retour avec de nouvelles couleurs Jordan Brand. Une empeigne en nubuck noire sobre souligne les détails Racer Blue sur le Jumpman, la languette intérieure, les stoppeurs de lacets et, surtout, autour de la semelle intermédiaire avec unité Air visible. La palette de couleurs, simple et épurée, rend fièrement hommage à la lignée des Air Jordan 5. Une languette réfléchissante, la semelle extérieure transparente et la cage structurée par des empiècements latéraux rendent ce modèle discret jusqu'à ce qu'il se retrouve sous les feux des projecteurs.

SKU : CT4838-004