190,00 €

Trente ans après son lancement, la Air Jordan 5 revient dans un coloris OG qui attire toujours autant les regards. L'empeigne en cuir blanc est contrastée par une semelle intermédiaire noire, tandis que des touches éclatantes de rouge feu font ressortir la doublure, le stoppeur des lacets et le talon. Michael Jordan portait ce même modèle le 28 mars 1990, à l'occasion d'un match entre Cleveland et l'équipe en pleine ascension de Chicago, qui s'est terminé par une victoire de cette dernière en prolongations, et pendant lequel « His Airness » a marqué un nombre record de 69 points.