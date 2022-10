224,99 €

Parée d'une association de toile et de tissus sergés assemblés telle une courtepointe au patchwork, cette Air Jordan 4 dévoile des imprimés ravissants et des textures inspirées de l'artisanat ainsi que du design japonais. Une nuance bleu océan intense habille la majorité des revêtements asymétriques, pour mettre en exergue les détails aux coloris voile et rouge feu.