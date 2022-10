La Air Jordan XXXI incarne l'esprit de la Air Jordan I. Avec plus de trente ans d'histoire derrière elle, la Air Jordan XXXI s'équipe de l'amorti Zoom Air innovant et de la technologie FlightSpeed. Le système avancé d'amorti s'associe à une empeigne Flyweave souple et un talon en cuir premium pour un maintien et un confort polyvalents. Célébrant les débuts de MJ sur les parquets professionnels, la Air Jordan XXXI débarque dans un coloris qui s'inspire de Chicago.