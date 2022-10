La Air Jordan XXXI incarne plus de trois décennies d'innovation Air Jordan. Ce modèle visionnaire et performant est équipé d'un amorti Zoom Air et de la technologie FlightSpeed. L'innovation s'associe à une empeigne Flyweave souple et un talon en cuir premium pour un amorti et un maintien polyvalents. Pour sa dernière version, la Air Jordan XXXI rappelle la grande époque dans un coloris « Black Toe » classique.