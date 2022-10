Avec son amorti performant et sa réactivité explosive, la Air Jordan XXXI est spécialement étudiée pour offrir des réceptions en douceur et des premiers pas fulgurants. La technologie FlightSpeed la place sur la plus haute marche du podium en termes de performances, tandis que l'empeigne FlyWeave apporte maintien, souplesse et respirabilité. Le coloris Black Cat fait référence au jeu puissant et félin de Michael Jordan ainsi qu'à son statut de superprédateur dans l'histoire du basket.