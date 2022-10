La Air Jordan III « Infrared 23 » joue avec les contrastes. Le blanc et le noir sur la semelle intermédiaire et l'empeigne s'équilibrent parfaitement. Le cuir poli et le cuir lisse se complètent sur l'empeigne classique de la Air Jordan III. Les détails Infrarouge 23 apportent quant à eux une touche de couleur contrastant avec l'indémodable imprimé éléphant. Tous ces éléments combinés donnent vie à un nouveau coloris classique de la Air Jordan III.