Après le succès de la Air Jordan 1 Flyknit, la Air Jordan III est le tout dernier modèle Jumpman à associer un style emblématique à l'une des technologies actuelles les plus innovantes en matière de chaussures : Nike Flyknit. Encore plus légère, cette version rend hommage au modèle d'origine, et notamment au célèbre imprimé éléphant.