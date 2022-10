La draft de 2003 a sans aucun doute été l'une des plus riches en talents de l'histoire de la ligue. Denver recrute le troisième choix en la personne de Carmelo Anthony, qui en un an seulement à Syracuse a déjà réussi à faire ses preuves. « Melo » fait immédiatement sensation, et Nike lui demande très vite de sortir une paire de Jordan. Ce modèle signature devient vite aussi célèbre que les Air Jordan d'autres joueurs qu'il ne cesse de porter. La dernière Air Jordan II rend hommage aux 15 ans écoulés depuis les débuts de Melo sur le circuit pro. Elle revisite l'édition joueur sortie en 2004, et met davantage l'accent sur Melo, en remplaçant le logo Jumpman sur la semelle de propreté par une inscription à son nom, et le numéro 23 sur la languette par son propre numéro de maillot au sein de l'équipe de Denver. Pour la première fois depuis 2004, la chaussure est disponible au grand public avec un opulent cuir pleine fleur et des couleurs empruntées à la ville de Denver.