189,99 €

Une couleur héritage classique Jordan retrouvée sur de nombreux articles au fil des ans, le Violet court trouve enfin sa place sur la Air Jordan 13. Conçue selon toutes les caractéristiques du modèle d'origine, cette Air Jordan 13 présente l'hologramme classique en œil de chat, une empeigne en textile réfléchissant et une semelle intermédiaire enveloppante Violet court. Pour apporter une touche de nouveauté à la Air Jordan 13, le coloris Violet court audacieux vole la vedette et crée un look tendance.

SKU : DJ5982-015