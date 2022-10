Depuis les exploits de Michael Jordan lors des playoffs de 1995, chaque Air Jordan XI est immédiatement devenue un classique. Aujourd'hui, la Air Jordan XI « Gamma » est en passe de suivre le même chemin. Cette version comporte une empeigne et une semelle intermédiaire noires, avec des touches de bleu gamma et de maïs éclatant. Le cuir verni noir et la semelle extérieure transparente donnent la touche finale au look classique de cette chaussure.