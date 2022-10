Portée par une décennie de succès, la Air Jordan XI révolutionne le genre en s'enveloppant de luxe. Lancée pour la première fois en 1995, son utilisation du cuir verni a remis en question l'esthétique du basket-ball de l'époque et ouvert une nouvelle dimension pour la marque. La toute dernière version est basse en forme et haute en brillance. Le cuir blanc est entouré de cuir verni émeraude, et la coupe est soulignée par une semelle extérieure à effet glacier.