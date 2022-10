AIR JORDAN I

NOIR/OR

160,00 €

Le coloris luxueux composé de noir et d'or est apparu pour la première fois sur la Air Jordan I en 1985. Depuis, de nombreuses versions rétro faisant référence au coloris exceptionnel de 1985 ont vu le jour. Le concept de luxe est aujourd'hui de retour plus de 30 ans après le lancement de la gamme Air Jordan avec la Air Jordan I, arborant une double teinte qui marie le contraste des couleurs de jeu à domicile et à l'extérieur.