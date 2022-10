En 1985, la Air Jordan I a révolutionné l'univers de la chaussure, mais également la façon de jouer au basketball. Elle a amené de la couleur sur les terrains tout en entrant dans l'histoire aux pieds de l'une des plus grandes légendes de ce sport. Pour rendre hommage à la silhouette à l'origine du mythe, la Air Jordan I revient pour la première fois dans son coloris original « Storm Blue ». Ce modèle blanc et bleu résolument fidèle à l'original respecte même l'emplacement initial des logos classiques Nike Air et Wings.