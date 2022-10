En 1985, la chaussure Air Jordan I a été confectionnée avec les matières premium et révolutionnaires du moment. Cette icône est devenue une légende dans l'histoire de la chaussure, alors même que la gamme Air Jordan continuait à évoluer et à s'améliorer. Plus de 30 ans plus tard, la Air Jordan I est remise au goût du jour avec une conception Nike Flyknit intégrale et un amorti Nike Air classique. Mettant à l'honneur la Air Jordan I, le nouveau modèle présente une languette et un Swoosh en cuir premium, ainsi que le logo Nike Air sur la languette et sur la semelle de propreté.