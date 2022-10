Le design intemporel de la Air Jordan I classe cette chaussure parmi les incontournables de votre garde-robe au quotidien, du plus fort de l'été aux journées les plus froides et grisâtres. Vêtu de daim et paré d'une couleur blé doré, ce tout dernier coloris fait son arrivée dans la coupe montante d'origine. C'est sans aucun doute l'une des plus belles graines de la moisson Air Jordan pour cet automne.