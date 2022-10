Une unité Nike Zoom Air et un motif d'adhérence racé font passer la Air Humara des années 90 au 21e siècle. La chaussure de running sur sentier originale revient dans une empeigne plus élégante, équipée d'un système de laçage rapide. Elle arbore un coloris Gris acier et des touches de Volt éclatantes. Enfin, l'amorti entre dans une nouvelle dimension avec une unité Air encapsulée au talon, pour un confort absolu dans la rue.