L'héritage de Virgil Abloh perdure avec la Air Force 1 Mid. Pour les 40 ans de la AF1, le designer avait imaginé une version futuriste de cette silhouette de légende.

Le mesh léger et respirant au motif effet bois lui confère un look fonctionnel, tandis que la semelle extérieure à pointes fait directement référence à la philosophie ISPA résumée par les mots « improvisation », « récupération », « protection » et « adaptation ». Comme à son habitude, Virgil a laissé aux autres la latitude pour exprimer leur créativité puisque le modèle comporte une paire de lacets traditionnels et une seconde paire passant dans les câbles Flywire. Résultat : le reflet modernisé et expérimental de la chaussure la plus plébiscitée de l'histoire.

SKU : DO6290-001