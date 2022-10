Vous ne verrez cette Air Force 1 qu'une seule fois par an. Conçue spécialement pour le printemps, elle présente un patchwork de tissu, de daim, de cuir et de touches vernies, le tout dans un éventail de tons pastel. Le premier œuf n'est pas très bien caché, il est brodé sur la languette. En revanche, le deuxième est plus difficile à trouver : il est imprimé à l'intérieur de la chaussure, sur la semelle de propreté.