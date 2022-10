Améliorant toujours plus la sensation de mouvement naturel depuis le milieu des années 90, la Nike Air Footscape Woven Chukka présente de larges coutures sur une empeigne tissée arborant des détails en cuir premium. Le laçage asymétrique donne encore plus d'impact visuel à cette silhouette au confort inégalé. La chaussure est complétée par une nouvelle semelle extérieure Footscape offrant une liberté de mouvement encore plus naturelle. Le tout dernier coloris se pare de teintes telluriques qui rappellent l'objectif premier de la chaussure : offrir une liberté de mouvement aussi naturelle que possible.