La célèbre Air Footscape Woven est reconnaissable grâce à son motif tissé enveloppant et son laçage asymétrique. Le cuir et l'amorti tout en souplesse offrent un confort moderne idéal au quotidien, tandis que les couleurs claires et neutres donnent à ce modèle tissé emblématique une touche de simplicité et d'élégance.