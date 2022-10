Rapide, robuste et prête à affronter les sentiers rocailleux, la ACG Mountain Fly Low a été revisitée avec une nouvelle coupe basse. La semelle extérieure en caoutchouc adhérent offre des caractéristiques inspirées de l'équipement de randonnée sur roches escarpées. Les grands ergots sur les côtés et la pointe vous permettent d'avancer malgré la pluie et la boue. Et comme nous savons qu'elle vous suivra partout, nous avons intégré deux technologies innovantes pour un confort durable. La mousse Nike React ultra-douce et le cambrion léger s'étendant de la pointe du pied au talon garantissent un maintien et un amorti exceptionnels. Que l'aventure commence.

SKU : DO9334-300