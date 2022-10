Dotées d'une adhérence renforcée et d'un système de laçage anti-dérapant, ces chaussures vous porteront exactement là où vous voulez. Et grâce à leur col extensible et confortable qui accompagne vos mouvements, vous pourrez partir à l'aventure absolument partout (sauf peut-être sur la lune, pour ça il vous faudra une fusée).