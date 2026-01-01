Back to SearchNike Store Tlv Port (Partnered)Opening Soon • Opens at 9:30 AMNamal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392Get DirectionsStore HoursSat: 10:00 AM - 10:00 PMSun - Thu: 10:00 AM - 9:30 PMFri: 9:30 AM - 9:00 PMNearby StoresStore DirectoryNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILOpen • Closes at 8:00 PMNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOpening Soon • Opens at 9:00 AMNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILOpening Soon • Opens at 9:30 AM