Back to SearchNike Factory Store Cape TownOpen • Closes at 5:30 PMAccess Park KenilworthChichester St.Unit C7Cape Town, Western Cape, 7708, ZA+27 (0)87 7588621Get DirectionsStore HoursSat: 9:00 AM - 5:00 PMSun: 9:00 AM - 2:00 PMMon - Fri: 9:00 AM - 5:30 PMServicesSale 24/7Save big at any time online.Shop HereNearby StoresStore DirectoryNike Century City (Partnered)Shop 217/219Canal Walk Shopping CentreCentury BoulevardCentury City, Western Cape, 7441, ZAOpen • Closes at 9:00 PMNike V&A Waterfront (Partnered)SHOP NO 2&3UCB BUILDING V&A WATERFRONTCape Town, Western Cape, 8002, ZAOpen • Closes at 9:00 PM