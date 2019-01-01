今日小雪，不如跳舞

冬令进步 第二期

今日小雪，不如跳舞

这个节气，趁雪还没有开始下，快来找准你的舞步。

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立冬不肯动？靠跑步解冻

冬令进步 第一期

立冬不肯动？靠跑步解冻

立冬不光要食补，更记得让街道见证妳的跑姿。

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以音乐力凝聚女子力

全力1心

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这专属于女性的社群，由榜样掀动，用音乐代言。

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重返校园，破局新风潮

鞋因她妙 第七期

重返校园，破局新风潮

暑假落幕，重返校园，主场自己造。

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上篮！整个京城都是你的主场

城市玩家 第二期

上篮！整个京城都是你的主场

管你在街头还是球场，在北京就能玩儿的不一样。

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绝配七夕，我们是情感共同体

鞋因她妙 第六期

绝配七夕，我们是情感共同体

两个独一无二的个体，因为爱好与职业的连结、情感的共鸣，成为共同体。

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翻板起跳，和上海过招

城市玩家 第一期

翻板起跳，和上海过招

滑板手的每一天都在和昨天的自己较劲，字典里没平庸这个词，和上海一个样。

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蹬上它，去未来

鞋因她妙 第五期

蹬上它，去未来

蹬上球鞋，管它时间跑多快、空间有几维，解码难题，什么精彩都只能跟着我走。

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踮起脚的宣言

鞋因她妙 第四期

踮起脚的宣言

谁说你的力量没大到改变世界？踮起脚尖，你和梦想的距离，就又近了一寸。

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不用力，不好玩

鞋因她妙 第三期

不用力，不好玩

别用L/M/S给我归类，我的「不简单」，是总比精彩有态度，比态度有深度。

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我把珍宝穿上脚

鞋因她妙 第二期

我把珍宝穿上脚

当女孩想要闪光，全世界都拦不住她。在她们眼里，闪耀的球鞋也和珠宝没差，再闪也不会过曝。

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我最好的四脚朋友

鞋因她妙 第一期

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穿最潮的鞋，衬真正的死党。宠物既能代表我的内心世界，也是我的外在延伸，默契藏也藏不住。

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