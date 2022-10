CHF 134.95

Erlebe mit diesem SB-Modell einen actiongeladenen Outdoor-Ritt. Der vom originalen Air Max 1 Trainer-Colorway inspirierte SB Dunk Low "Chlorophyll" bleibt seinen Wurzeln treu. Ein perforierter Zehenbreich samt Unterschicht in Weiß erinnert an das Obermaterial des Air Max 1 Trainer, während die Überzüge aus geschmeidigem Wildleder in Schwarz und Grau in Kombination mit der weißen Mittelsohle den Look vervollständigen.

SKU: BQ6817-011