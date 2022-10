Nike und der Künstler Tom Sachs haben den NikeCraft Mars Yard 2.0 neu aufgelegt, um allen anderen Kinderschuhen auf der Welt Lichtjahre voraus zu sein – der einzige Schuh, in dem du auf dem Mars laufen lernen möchtest. Er wurde nur für die besten jungen Astronauten entwickelt und fühlt sich an wie zwei Raumstationen an den Füßen. Das Obermaterial in Maple und Sport Red sorgt für einen stilvollen Look, während der Klettverschluss das gesamte System zusammenhält. Der gesamte Schuh ist für die Raumfahrt ausgestattet, oder auch nur, um Runden im Wohnzimmer zu drehen.