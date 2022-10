In Zeiten der Ungewissheit kann ein befreiender und mehr geerderter Style dich wieder wachrütteln. Und hier kommt auch schon der Dunk Low "Jade" mit seinem erfrischenden natürlichen und optimistischen Look in Farben wie Rough Green, Cacao Wow, und Marina. Überzüge aus Leder und Wildleder werden durch verstärkt Nähte geschützt. Dadurch entstehen Texturen, von denen du nie genug kriegen wirst. Als letzten Schliff lassen sich die Juwelen aus falschem Jade auf diesem Dunk Low abnehmen. So kannst du entweder als Jade-Glücksbringer entweder an deinen Schuhen oder als Jade-Freundschaftsbändchen am Handgelenk tragen.

SKU: DR0159-200