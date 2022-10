Erinnerst du dich an die Zukunft? Der Spiridon Cage 2 ist ungeschliffener Millenium-Style in seiner schönsten Form. Dieses Modell unterscheidet sich kaum von der Originalversion aus dem Jahr 2003 – hat jetzt aber einen noch außergewöhnlicheren Look und ein noch besseres Tragegefühl. Der Name des Schuhs kommt von dem vergrößerten Zoom-Bag in der Ferse, der wie von einem Käfig umschlossen wird. Diese Konstruktion sorgt nicht nur für den Vibe der frühen 2000er, sondern auch für den bekannten Tragekomfort des Zoom Air. Mit Premium-Wildleder und perforiertem, synthetischem Nubukleder ausgestattet und mit der von natürlichen Erdtönen inspirierten Farbgebung ist diese Neuauflage die perfekte Interpretation eines Klassikers.