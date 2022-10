CHF 234.95

Supreme hat zusammen mit Nike an einer neuen Version des Air Max Plus gearbeitet. Entstanden ist dabei ein Schuh, der mit einem Obermaterial aus Mesh, TPU-Fingern mit personalisiertem Logo an den Seiten, einem angehobenem TPU-Logo an Zunge und Ferse, einer TPU-Zehenkappe, Seiten- und Ferseneinsätzen aus Wildleder, einer Mittelsohle aus Polyurethan-Schaumstoff, einer Gummi-Außensohle mit Tuned Air-Dämpfung und TPU-Schaftplatte, einer Mesh-Zunge mit reflektierenden Einsätzen und einem Fußbett mit Co-Branding ausgestattet ist.