Hol dir mit dem Air Max Plus 2 ein Stück bahnbrechender Nike Innovationsgeschichte. Bei dieser Tuned Air-Version handelt es sich um einen von der Leichtathletik inspirierten Look mit unglaublichem Tragekomfort. Der Schuh ist mit einem Obermaterial mit Farbverlauf in Ghost Green, Valor Blue und Metallic Silver sowie reflektierenden Designdetails und TPU-Akzenten ausgestattet. Das ballistische Mesh verleiht der Retro-Silhouette einen modernen Touch.