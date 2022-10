CHF 234.95

Der Air Max 95 hat mit dem sichtbaren Air-Element im Vorfuß in Sachen Schuhdesign einen neuen Standard gesetzt. Aber das war nicht die einzige Pionierleistung der Silhouette. Sie ist mit Designelementen ausgestattet, die von der menschlichen Anatomie, wie zum Beispiel den Rippen, den Wirbeln, den Muskeln und der Haut, inspiriert sind. Dieser Colorway feiert das 25. Jubiläum des bahnbrechenden Styles, indem er das Motiv mit einer durchgehenden, von Röntgenbildern inspirierten Grafik ergänzt. Das Obermaterial ist in Schwarztönen gehalten und mit dezenten Akzenten in Aurora Green versehen.