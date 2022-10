CHF 209.95

Der Air Max 1 "London" wurde vom Straßenbild und dem täglichen Trubel der Stadt inspiriert. Verschiedene Grautöne und eine Kombination aus texturierten Materialien – wie zum Beispiel Leder im Used-Look und angerautes Wildleder – spiegeln die Vielfältigkeit aus Beton- und Steinkonstruktionen wider, die Englands Hauptstadt ausmachen. Diese Neuerscheinung zollt der Londoner Leidenschaft für die Originalelemente des Air Max 1 Tribut und wurde am Obermaterial, am Kragen und an der Zunge mit dem originalen Mesh ausgestattet. Auf den Seiteneinsätzen erhält das Design des Schuhs mit einer abstrakten Abbildung der beiden berühmtesten Wahrzeichen ein einzigartiges Finish. Und an der Ferse schlängelt sich die Themse rund um das aufgestickte 3D-Logo.