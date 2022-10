CHF 259.95

Diese Farbkombination wurde 1992 bekannt, als sie gemeinsam mit einem berühmten Trickfilm-Hasen erstmals beim Air Jordan 7 erschien. Fast drei Jahrzehnte später wird eine komplett neue Silhouette mit diesem Colorway ausgestattet. Dem Original entsprechend verfügt dieses Modell über eine Basis in Neutral Grey mit weißen Überzügen und Akzenten in Schwarz, True Red und Court Purple. Auf der Zunge ist eine Kombination aus Retro-Farben zu sehen, während ein Hauch von Citrus auf den Knebelverschlüssen der Schnürsenkel an die "karottige" Inspiration des Styles in erinnert.