Feiere das Lunar New Year mit einem klassischen Style der Jordan Brand. Dieser Air Jordan 6 zollt der Tradition der Lunar New Year-Festivitäten mit durchdachten und von Porzellanvasen inspirierten Details auf rissigem Leder in Spruce Aura Tribut. Die Akzente auf der Mittelsohle und rund um das Air Jordan-Fersenlogo bringen den Style auf ein neues Level. Das Kragenfutter aus Satin verleiht dem Schuh einen hochwertigen Touch. Mit dieser besonderen Version des Air Jordan 6 Low wirst du das Jahr des Tigers voller Selbstvertrauen und in einem auffälligen Look beginnen.

SKU: DH6928-073