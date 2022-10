Der Air Jordan 4 erscheint in einer neuen, vom berühmten Air Max 95 inspirierten Farbgebung. Besonders edel sind die verschiedenen Grautöne des Obermaterials, die in ein matt schwarzes Finish auf der Außensohle übergehen. Die neonfarbenen Akzente in Volt auf Zunge, Ösen, Innensohle und Sohle in Kombination mit den Wildleder-Überzügen und den mit Farbspritzern versehenen Schnürsenkeln fügen sich perfekt in den Look ein. Das reflektierende Nike Air Branding auf der Ferse unterstreicht die Inspiration durch das Original.