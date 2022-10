CHF 289.95

Für ihre dritte Retro Collaboration mit der Jordan Brand stellt A Ma Marniére von James Whitner ihre luxuriöse Version des Air Jordan 2 vor. Der ursprüngliche AJ2 wurde in Italien hergestellt und mit falscher Eidechsenhaut sowie eleganten Linien ausgestattet. Das verlieh ihm den ultimativen luxuriösen Anstrich. Außerdem hatte er keinen Swoosh. In den vergangenen 35 Jahren hat sich die kollektive Wahrnehmung von Luxus geändert. Inspiriert von "Airness", einer Verpflichtung zu Größe und Exzellenz, um Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu ermutigen und die Bedeutung von Einheit und Menschlichkeit zu verdeutlichen, hat A Ma Maniére eine neue Designsprache erfunden: dezentere Verzierungen und noch mehr Fokus auf die legendäre Eleganz der Silhouette.

Das hochwertige Obermaterial aus Leder und falscher Eidechsenhaut wird durch ein Obermaterial aus Wildleder über den ganzen Schuh ersetzt. A Ma Maniére verleiht dem AJ2 Vintage Vibes mit einem modernen Hauch von Luxus. Und was ist mit dem Eidechsen-Print des Originals? Das befindet sich nun in den Texturen der schwarzen Mittelsohle.

Kräftiges Burgundy hebt dieses Design hervor und verleiht dem Schuh so zudem einen königlichen Anstrich, der ideal zu His Airness passt. Außerdem stellt das Burgundy einen satten und edlen farblichen Kontrast dar. Abgerundet wird das Ganze mit mehr markanten Details von Hofe: das "Maniére"-Branding prägt die Ferse dieser besonderen AJ2-Collabo.

SKU: DO7216-100