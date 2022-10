CHF 244.95

Der AJ14, den Michael Jordan zum ersten Mal bei seiner finalen Meisterschaftsrunde trug, erhält 22 Jahre nach dem letzten Wurf von "His Airness" im Trikot von Chicago einen neuen Look in Hyper Royal. Die von den schnellsten Autos der Welt inspirierte Retro-Silhouette sorgt mit einem Obermaterial aus Echtleder und einem Karbonfaserschaft in einer glänzenden Mittelsohle für maximale Performance auf dem Court. Die originale AJ14-Verpackung verleiht der innovativen Retro-Edition den letzten Schliff.